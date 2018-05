Rajoy responde a Sánchez: "Esta moção vai contra a estabilidade em Espanha"

Reuters

O primeiro-ministro espanhol quer cumprir os quatro anos da legislatura e acusa o PSOE de aproveitamento político que prejudica a situação dos espanhóis. "Esta moção vai contra a estabilidade em Espanha que é tão necessária", afirmou Mariano Rajoy, numa conferência de imprensa esta sexta-feira, após Pedro Sánchez ter decidido avançar com uma moção de censura ao actual Governo. Em causa está a condenação de um caso de corrupção que envolve o PP.

@marianorajoy "Pedro Sánchez ha tramitado una #mocióndecensura después de que el gobierno consiguiera el apoyo para aprobar los #PGE2018 y con la aplicación del artículo 155. Esta moción perjudica la estabilidad y la recuperación económica; es mala para España". pic.twitter.com/vrKr2nFj2N — Partido Popular (@PPopular) 25 de maio de 2018

Para Mariano Rajoy, Espanha está numa "situação difícil" e, por isso, esta moção "é má para o país" porque "introduz muita incerteza". O líder do Governo deu o exemplo da bolsa espanhola que está a cair quase 2%. Além disso, os juros a dez anos estão a subir quase oito pontos aproximando-se de 1,5%. "Só tem interesse nesta moção o senhor Sánchez", disse, acusando o líder dos socialistas de querer chegar ao Governo "a qualquer preço".

O líder do PP foi mais longe, argumentando que esta moção tem como base uma "falsidade". Rajoy avançou que os julgados vão recorrer da sentença e que nenhum membro do Governo foi condenado. "A moção é a consequência de nada, mas das necessidades polticas" do PSOE, acrescentou, destacando que "ninguém do Governo que se censura foi condenado nem julgado".



@marianorajoy "En la sentencia no se ha condenado, ni se ha juzgado, a ningún miembro del Gobierno. Lo que establece es una responsabilidad civil del PP y no penal porque el partido no conocía los hechos, tal y como dice la propia sentencia". pic.twitter.com/InM6OoHlYy — Partido Popular (@PPopular) 25 de maio de 2018

Rajoy reiterou a vontade de querer liderar o Executivo espanhol até ao fim do mandato: "O que é bom para Espanha é que a legislatura dure o tempo previsto". Para o primeiro-ministro existia estabilidade uma vez que a proposta do Orçamento do Estado para 2018 foi aprovada recentemente com o apoio do Cidadãos.



Esta é também uma resposta para o partido de Albert Rivera que fez um ultimato ao PP. Uma vez que Rajoy rejeita o cenário de eleições antecipadas, prevê-se que o Cidadãos vote a favor da moção de censura, o que implicará o derrube do executivo do PP. A questão é complexa uma vez que o Cidadãos rejeita votar a favor uma censura em que estejam também forças "nacionalistas e populistas", uma possível válvula de escape para Rivera manter o PP no Governo.

(Notícia actualizada às 13h37)