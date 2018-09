A receita de IMT em Junho foi de 79 milhões de euros, o maior valor arrecadado neste mês desde, pelo menos, 2012.



Este aumento do encaixe de IMT está a compensar a queda do IMI. A receita do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) registou uma queda de 3,8%, o que contrasta com a subida implícita no Orçamento de 2%. "Note-se, no entanto, que os valores comparáveis de 2017 se encontram parcialmente enviesados (para cima) devido à contabilização incorrecta de juros de mora como receita de impostos", ressalva o CFP, um efeito que explica cerca de metade da diferença homóloga.

Despesa lenta. Investimento desacelera

O investimento municipal é um dos factores que está a levar o investimento público a ficar aquém do orçamentado,

A diferença entre o executado e o esperado é maior quando se olha para os orçamentos municipais: o investimento subiu 5,1% quando a expectativa é que mais do que duplique (124%) num só ano.

Segundo o Conselho das Finanças Públicas, as autarquias estão a focar-se no investimento em escolas e sistemas de drenagem de águas residuais. Já o investimento em viadutos, arruamentos e obras complementares registam o maior decréscimo.

Este é um dos motivos pelo qual a execução da despesa está abaixo do previsto, já que no ano passado tinha sido o investimento a dar gás aos gastos nas autarquias. "A taxa de variação homóloga da despesa, após ter observado uma aceleração em Abril para os 4,7%, tem vindo a diminuir nos meses seguintes, situando-se em Junho nos 1,9%, abaixo do crescimento de 4,4% previsto pelo MF para a Administração Local", nota o CFP. No mês de Junho de 2018 foram cobrados pelos municípios 79 milhões de euros a título de IMT, o que constitui o máximo cobrado neste mês desde pelo menos 2012", destaca o CFP. A receita arrecadada no ano passado já tinha renovado máximos históricos e está a caminho de voltar a fazê-lo, puxando assim pela receita fiscal municipal. O tema está na actualidade com os partidos a discutirem medidas para combater a especulação imobiliário através de desincentivos fiscais.Este aumento do encaixe de IMT está a compensar a queda do IMI. A receita do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) registou uma queda de 3,8%, o que contrasta com a subida implícita no Orçamento de 2%. "Note-se, no entanto, que os valores comparáveis de 2017 se encontram parcialmente enviesados (para cima) devido à contabilização incorrecta de juros de mora como receita de impostos", ressalva o CFP, um efeito que explica cerca de metade da diferença homóloga.O investimento municipal é um dos factores que está a levar o investimento público a ficar aquém do orçamentado, tal como já notou a UTAO e o próprio CFP. "A despesa de investimento dos municípios desacelerou no 2.º trimestre de 2018, situando-se até Junho abaixo do aumento subjacente à previsão do Ministério das Finanças (MF) para o subsector local", assinala a entidade liderada pela economista Teodora Cardoso.A diferença entre o executado e o esperado é maior quando se olha para os orçamentos municipais: o investimento subiu 5,1% quando a expectativa é que mais do que duplique (124%) num só ano.Segundo o Conselho das Finanças Públicas, as autarquias estão a focar-se no investimento em escolas e sistemas de drenagem de águas residuais. Já o investimento em viadutos, arruamentos e obras complementares registam o maior decréscimo.Este é um dos motivos pelo qual a execução da despesa está abaixo do previsto, já que no ano passado tinha sido o investimento a dar gás aos gastos nas autarquias. "A taxa de variação homóloga da despesa, após ter observado uma aceleração em Abril para os 4,7%, tem vindo a diminuir nos meses seguintes, situando-se em Junho nos 1,9%, abaixo do crescimento de 4,4% previsto pelo MF para a Administração Local", nota o CFP.

