Receitas dos espetáculos ao vivo disparam mais de 30% e superam os 100 milhões em 2018

Os espetadores a aderirem a espetáculos ao vivo excederam em 9,5% o número do ano anterior. Foram 16,9 milhões, relata o Instituto Nacional de Estatística (INE), no boletim Estatísticas da Cultura, publicado esta segunda-feira, 16 de dezembro, e com dados relativos a 2018. Venderam-se também mais bilhetes (12,6%), em média 17% mais caros que em 2017, e para um maior número de sessões (mais 9,6%). À boleia destes aumentos, as receitas cresceram em 31,5%.