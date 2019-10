Reclamação do PSD adia tomada de posse do Governo

Uma vez publicados, em Diário da República, os resultados finais das últimas eleições, decorre um prazo de até três dias para que a nova Assembleia da República tome posse. Tudo aponta para que tal suceda nos primeiros dias da próxima semana, sendo que o dia 23 surge como a data mais provável.



Naturalmente, também a tomada de posse dos deputados eleitos nas legislativas de 6 de outubro, que estava prevista para terça-feira, 22 de outubro, deverá resvalar para outra data. Porque só depois da entrada em funções do novo Parlamento é que o próximo Executivo socialista pode ser empossado.Entretanto, face à queixa apresentada pelo PSD, a Comissão Nacional de Eleições já suspendeu a publicação dos resultados finais das eleições legislativas.Neste momento já se conhece a identidade dos ministros do novo Governo, mas a lista de secretários de Estado ainda não foi tornada pública, sendo que Marcelo Rebelo de Sousa tenciona dar posse a todo elenco em simultâneo.Os juízes do Tribunal Constitucional, recebida a reclamação do PSD, têm que contactar os mandatários da restantes candidaturas para que estes se pronunciem sobre a reclamação do PSD e, posteriormente, têm 48 horas para anunciarem a sua decisão. Ou seja, no melhor dos cenários, a posição do Tribunal Constitucional só será conhecida no final do dia de terça-feira, inviabilizando assim a tomada de posse no dia seguinte.O secretário-geral do PSD, José Silvano, em declarações à Lusa, diz que a impugnação "em nada altera os deputados eleitos e os resultados, pois só se prende com a forma como os votos nulos, cerca de 35 mil, foram contabilizados.

"São os votos que não trazem a identificação do cidadão que foram classificados como nulos. Entendemos que o princípio constitucional deve ser o mesmo dos votos em território nacional. O cidadão que se apresente numa assembleia de voto sem o cartão de cidadão não vota. Portanto, deve ser considerado abstencionista. Queremos que o TC diga se é abstenção ou voto nulo", explicou o dirigente do PSD à agência Lusa.



Pelo círculo da emigração, PS e PSD elegeram, cada um deles, dois deputados.