Reclamações nos serviços públicos aumentaram 40%. Segurança Social lidera

A Segurança Social, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e o Centro Nacional de Pensões (CNP) estão no topo da lista dos serviços públicos com mais reclamações recebidas na plataforma do Portal da Queixa.

Correio da Manhã

O Portal da Queixa registou, entre Janeiro e Maio deste ano, um aumento de 40% no número de queixas dirigidas aos serviços públicos face ao período homólogo.



A Segurança Social, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e o Centro Nacional de Pensões (CNP) são as organizações públicas com mais reclamações recebidas na plataforma do Portal da Queixa. Já o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), o Ministério da Educação e da Ciência (MEC) e o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) são os que mais resolvem as queixas dos consumidores.



A Segurança Social já recebeu cerca de 881 reclamações entre Janeiro e Maio de 2018, o que a coloca como o serviço público com maior número de queixas. As reclamações estão, em grande parte, relacionadas com "problemas na atribuição dos rendimentos, abonos ou outros". Cerca de 62% dos queixosos reclama "falhas no atendimento e na análise da situação" e 38% com "atrasos significativos na entrega de subsídios e a falta de resposta por parte da entidade", avança o comunicado do Portal da Queixa.



No segundo lugar da tabela está o SNS com cerca de 273 reclamações. Cerca de 52% das queixas relacionam-se com o "mau atendimento" e 45% com o "mau serviço prestado nos hospitais ou centros de saúde". Segue-se na listagem dos serviços públicos com mais queixas até Maio o Centro Nacional de Pensões, que regista 264 reclamações desde o início do ano.



Também a Câmara Municipal de Oeiras se destaca entre as organizações públicas com maior número de reclamações, com uma variação de 280% face ao período homólogo.