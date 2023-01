Recuo nos preços foi menos visível para famílias mais pobres

A inflação em Portugal abrandou nos últimos dois meses de 2022, fixando-se em 9,6% em dezembro. Mas o impacto desse recuo está a ser desigual entre as famílias portuguesas. O Banco de Portugal (BdP) indica que a inflação estimada, atendendo às diferenças no perfil de consumo, recuou para 9% para as famílias com mais rendimentos, enquanto, para quem tem menos recursos, a inflação continua acima de 10%.



