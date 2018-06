Referendo: Suíços rejeitam reforma radical do sistema bancário

24,3% votou a favor da proposta. Os opositores apelidaram-na de "experiência perigosa", tendo o apoio do actual Governo liderado por Doris Leuthard.Em reacção à rejeição da proposta, o banco central suíço disse que a vitória do 'sim' tornaria o seu trabalho "consideravelmente mais difícil". Isto porque seria da responsabilidade do BNS emprestar dinheiro à economia, tanto ao sector privado como ao sector público.

Do lado oposto, os defensores argumentaram que esta proposta iria prevenir novas crises financeiras, travando os ciclos de aumento exponencial de crédito. Apesar da derrota, o movimento de apoio à proposta, que reuniu mais de 100 mil assinaturas para realizar o referendo, disse que a promoção do debate foi positiva uma vez que os cidadãos ficaram a perceber melhor como o dinheiro é 'criado'.



A base do sistema financeiro mundial passa pelo sistema da reserva fraccionária em que apenas uma fracção dos depósitos detidos pelos bancos em nome dos clientes correspondem a notas ou moedas depositadas nos cofres do respectivo banco ou a depósitos das instituições financeiras no banco central.



Actualmente, o Banco Nacional de Suíça emite apenas 10% da massa monetária em circulação. Os outros 90% existem apenas ao nível contabilístico ou electrónico em contas bancárias.