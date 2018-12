Depois, confessou: "Estou céptico quanto aos avanços concretos que possam resultar da Cimeira", mas "para o bem do futuro da Europa desejo estar enganado".



Santos Silva pede "mínimo denominador comum"



Para Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, a forma de avançar será encontrar "o mínimo denominador comum" entre os diferentes Estados-membros para cada um dos pontos fundamentais da reforma.



Directo ao assunto, Santos Silva exemplificou: "Os nossos colegas ministros das Finanças insistem na necessidade de reduzir os riscos antes de avançar" para mais mutualização, como por exemplo o sistema de seguro europeu de depósitos. "Qualquer coisa que se proponha eles respondem roboticamente, como se fosse um mantra, que é preciso reduzir os riscos", continuou o ministro, que falava no mesmo seminário, em Lisboa.



"Outros, minoritários, respondem que é preciso partilhar os riscos. Portugal diz que esta divisão paralisa-nos. Evidentemente que temos de reduzir e que temos de partilhar", defendeu. "Esta conversa de surdos tem de ser abandonada", defendeu.



O mesmo em relação ao orçamento para a Zona Euro, que nesse modelo não acolhe apoio da maioria dos países do euro, mas que se for pensado como apenas uma capacidade orçamental, ou até apenas uma linha dedicada à Zona Euro, dentro do quadro de financiamento plurianual, poderá acolher o apoio necessário.



"Talvez possamos dizer que, se há pelo menos um mínimo denominador comum, aproveitemos esse mínimo denominador comum," pediu Santos Silva.



As palavras do ministro dos Negócios Estrangeiros e do governador português chegam precisamente no dia em que o Eurogrupo, liderado por Mário Centeno, e os líderes das Finanças da União Europeia (o formato alargado de reunião) discutem a reforma da zona euro com vista a limar as arestas e chegar a um entendimento para a Cimeira do Euro, agendada para 14 de Dezembro.

