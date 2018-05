Reforma fiscal de Trump já rendeu quase 13 mil milhões a 181 empresas

A reforma fiscal do presidente dos EUA, Donald Trump, já beneficiou 181 empresas que fazem parte do índice S&P 500 em 12.753,2 milhões de dólares (10.511,7 milhões de euros ao câmbio actual) apenas no primeiro trimestre.





Só os cinco maiores bancos dos EUA conseguiram uma poupança fiscal de 2,5 mil milhões de dólares.



As 40 empresas do sector industrial analisadas conseguiram uma redução de impostos na ordem dos 2.261,8 milhões de dólares.



No sector das Tecnologias de Informação, as 12 empresas que já apresentaram resultados conseguiram uma poupança de 1.630,5 milhões de dólares.



As duas únicas empresas de telecomunicações pouparam 1.402,7 milhões de dólares, o que dá uma média de 701,3 milhões por empresa.



No conjunto das 181 empresas, a poupança fiscal média cifrou-se em 25,6 milhões de dólares.

As contas foram feitas pela Bloomberg, que analisou os resultados das 181 empresas daquele índice que já apresentaram as contas trimestrais.Assim, o sector financeiro foi o mais beneficiado, com benefícios de 4.561,1 milhões de dólares repartidos por 44 empresas, o que dá um valor médio por empresa de 46,7 milhões de dólares. Em média, estas empresas usufruíram de uma redução de 7,5 pontos percentuais na taxa do imposto efectivo.