Reformados com mais de 300 milhões no pacote de medidas de combate à inflação

Entre o leque de dois mil milhões de euros em medidas que o governo vai apresentar esta segunda-feira para o combate à inflação, estão incluídos apoios de mais de 300 milhões de euros que vão ser canalizados para os reformados, avança o Correio da Manhã.



Segundo o diário, os reformados com pensões até 1.108 euros podem mesmo ser os principais beneficiados deste pacote de medidas do governo. Sendo que este ano, cerca de 2,3 milhões de pessoas receberam um aumento extraordinário de dez euros nas pensões.



Com estes apoios, que vão ser apresentados após uma reunião de Conselho de Ministros extraordinário, o governo acredita que as famílias recuperem uma parte do poder de compra perdido nos últimos meses, com a subida da taxa de inflação.



Entre as medidas que deverão ser aprovadas contam-se ainda a atribuição de um cheque de 100 euros às famílias e reduções nas taxas do IRS e no IVA em alguns produtos, como o gás, diz a Lusa.