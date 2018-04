Daí, Paulo Silva concluiu que estas ordens permanentes eram "normalmente associadas a funcionários nacionais das empresas do GES que eram remunerados adicionalmente pela conta da Enterprises, como forma de obstar a tributação desses rendimentos em Portugal", lê-se no documento consultado pelo Observador.



O dinheiro era então transferido para uma conta aberta no mesmo banco em nome da sociedade offshore Masete II. "Uma das ordens permanentes detectadas, com o número 'OP 100276' correponde a uma transferência mensal da conta da Enterprises para uma conta com o número 225.576 que terá tido início em julho de 2002. Essa operação encontrava-se relacionada com uma entidade chamada "Masete II", lê-se nos autos assinados pelo inspector tributário.

Os registos de Jean-Luc Schneider, alto quadro do Grupo Espírito Santo (GES), sobre todas as transferências feitas pela Espírito Santo (ES) Enterprises, o famoso 'saco azul' do GES, ajudaram o inspector tributário Paulo Silva a ligar Manuel Pinho à offshore das Ilhas Virgens Britânicas.De acordo o jornal Observador, que consultou os registos que foram juntos aos autos do caso EDP, Jean-Luc Schneider deu uma ordem de transferência permanente - com o número "OP 100276" - ao Banque Privée Espírito Santo para transferir ao antigo ministro da Economia pagamentos mensais no valor de 14.963,94 euros, que terão ocorrido mesmo enquanto Pinho pertencia ao XVII Governo.