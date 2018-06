Regling: Grécia será caso de sucesso “se continuar a implementar reformas” depois do programa

No dia em que o Eurogrupo se reúne para decidir sobre a última avaliação do terceiro programa de ajustamento da Grécia, o presidente do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) frisa que o país também pode ser uma “história de sucesso”.

"Quatro dos cinco países que estiveram sob programa de assistência do Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira ou do Mecanismo Europeu de Estabilidade são claras histórias de sucesso. A Grécia tem a oportunidade de se juntar a este grupo, se continuar a implementar reformas, também depois do fim do seu programa, em Agosto", frisa o presidente do MEE, Klaus Regling, numa mensagem deixada no relatório anual da instituição, aprovado pelo Conselho de Governadores do MEE e publicado esta quinta-feira, 21 de Junho.

As palavras de Regling chegam no mesmo dia em que o Eurogrupo se vai reunir para decidir sobre a última avaliação à implementação do programa grego, que expira a 20 de Agosto. Os ministros das Finanças da Zona Euro vão debruçar-se sobre a possibilidade de um novo alívio de dívida à Grécia. Esta possibilidade já estava prevista para o fim da implementação do programa.