"Estamos mais fortes agora do que há 10 anos. Os países que tiveram problemas há 10 anos, como Portugal, fizeram o seu trabalho de casa," defendeu. E continuou a dar Portugal como exemplo: "O défice baixou, a competitividade melhorou, a balança de conta corrente também." O mesmo aconteceu com a Grécia, notou, que "fez muito progresso", apesar de ter levado mais tempo e de "ainda não estar completamente lá". Mas já tem um "excedente orçamental desde 2016, a competitividade está restaurada e o défice da balança corrente também", somou.

"Não estou preocupado com a possibilidade de Itália perder o acesso ao mercado"



Mesmo no que toca a Itália, "os fundamentais da economia são muito mais fortes do que eram os da Grécia", defendeu. "Não estou preocupado com a possibilidade de Itália perder o acesso ao mercado", afirmou Klaus Regling.



O presidente do MEE lembrou que grande parte da dívida pública italiana é financiada por poupança doméstica, notando que não é a primeira vez que se fala da hipótese de Itália perder acesso ao mercado, mas que isso nunca aconteceu. "E há razões para isso".



Ainda assim, Regling reconheceu que o país "tem problemas", nomeadamente, "está sem ganhos de produtividade e os objectivos de défice não estão alinhados com o enquadramento comunitário."



"É mau quando um governo deliberadamente ignora" as regras



Apesar da confiança na capacidade de Itália para resistir à turbulência actual, Regling criticou o facto de o Governo de Giuseppe Conte não ter apresentado um projecto de Orçamento do Estado de acordo com as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento.



"Mas assumo como sinal positivo o facto de Itália continuar a falar com a Comissão Europeia", somou o presidente do ESM, depois de notar que, na verdade, não é a primeira vez que um país decide ignorar o enquadramento orçamental europeu - "França e a Alemanha já o fizeram antes".



* - Jornalista no Luxemburgo, a convite do Banco Europeu de Investimento

