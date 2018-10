Rehn confirma que BCE deverá subir os juros no quarto trimestre de 2019

Olli Rehn, membro do Conselho do BCE, confirma que, se a economia do euro evoluir como o previsto, os juros vão subir daqui a sensivelmente um ano.

O Banco Central Europeu (BCE) deverá anunciar uma subida da taxa de juro de referência, actualmente em 0%, no quarto trimestre de 2019, tal como havia antecipado o líder da autoridade monetária, Mario Draghi, na reunião de Junho.





A confirmação foi dada esta quinta-feira, 18 de Outubro, por Olli Rehn, membro do Conselho do BCE, numa entrevista a uma rádio finlandesa, citada pela Bloomberg. De acordo com o antigo Comissário Europeu para os Assuntos Económicos, se a economia da Zona Euro evoluir como o esperado, a normalização dos juros na região da moeda única arrancará daqui a sensivelmente um ano.