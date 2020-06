Reino Unido ameaça fechar praias depois de enchente em Bournemouth

As praias no sul do Reino Unido encheram-se com milhares de pessoas esta quinta-feira. Governo já admite medidas drásticas.

O dia mais quente do ano levou milhares de britânicos às praias no sul do país esta quinta-feira, 25 de junho, gerando alarme no governo britânico e nas autoridades locais.

As redes sociais encheram-se de imagens onde se veem milhares de pessoas aglomeradas no areal das praias. Em Bournemouth, as autoridades locais lançaram o alerta e declararam o evento como um "grande incidente".

O ministro da saúde já ameaçou que, se este comportamento se mantiver, o governo poderá ser obrigado a fechar as praias ao público.

Em entrevista à TalkRadio, Matt Hancock disse que o governo está relutante em avançar com essa medida drástica, mas avisou que pode avançar com o fecho das praias. "Temos esse poder, e se assistirmos a uma forte subida no número de casos, vamos ter de agir", disse o ministro, alertando que "o vírus não respeita os dias quentes de verão, o vírus propaga-se com o contato social".

‘MAJOR INCIDENT’ declared in BOURNEMOUTH - pls stay away.



With 1/2 million visitors in Dorset, roads are gridlocked, hindering emergency vehicles & beaches are full - with Dispersal Orders on both piers.

I’ve asked Police Minister to dispatch additional police if Dorset requests pic.twitter.com/YnSpfdXOLc — Tobias Ellwood MP (@Tobias_Ellwood) June 25, 2020