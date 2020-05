Reino Unido anuncia alívio das restrições mas não põe fim ao confinamento

O primeiro-ministro Boris Johnson anunciou este domingo um alívio das restrições a partir de quarta-feira. No entanto, não será o fim do lockdown no Reino Unido.

O Reino Unido vai aliviar as medidas de restrição impostas no contexto da pandemia a partir da próxima quarta-feira, mas, de acordo com o primeiro-ministro, não se trata, para já, do fim do confinamento, mas antes de um "plano condicional" para o regresso gradual à normalidade.





Num discurso transmitido na televisão, o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou este domingo os "primeiros passos cautelosos" para suspender o lockdown no Reino Unido e reiniciar a economia, permitindo que mais pessoas voltem ao trabalho enquanto controlam a propagação da covid-19.