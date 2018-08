Reino Unido com maior queda de trabalhadores da UE em 21 anos

Neil Hall/Reuters

O número de cidadãos da União Europeia (UE) a trabalhar no Reino Unido no final de Junho diminuiu em 86 mil face aos valores de um ano antes, a maior queda desde 1997, primeiro ano para o qual existem dados, indicou esta terça-feira, 14 de Agosto, o Gabinete Nacional de Estatísticas britânico.

No final da primeira metade do ano os registos indicam que 2,28 milhões de cidadãos europeus trabalhavam no Reino Unido. Este é mais um sinal de que o Brexit e a recuperação económica da Zona Euro estarão a diminuir a capacidade de atracção do país.

No entanto, o número de trabalhadores estrangeiros extra-comunitários aumentou em 74 mil, ascendendo a 1,27 milhões.

Os dados revelam ainda que a taxa de desemprego no Reino Unido desceu para 4%, o valor mais baixo desde Fevereiro de 1975.