Reino Unido continua a caminho da recessão apesar da subida do PIB, diz PwC

Os números positivos do PIB britânico, divulgados esta segunda-feira, não são suficientes para desviar o Reino Unido do caminho da recessão, alerta a PwC.



A consultora receia que a economia do país vá recuar no terceiro trimestre, apesar do crescimento de 0,2% em julho, conhecido esta segunda-feira e que se segue a uma contração de 0,6% em junho.



"É claro que esta taxa de crescimento positivo foi maioritariamente impulsionada pelo desempenho no setor dos serviços. Os dois outros principais motores do crescimento económico - produção e construção - contraíram em julho", explicou o economista da PwC, Jake Finney, citado pelo jornal The Guardian.





Finney considera que o setor dos serviços foi "ajudado" pelas temperaturas altas e eventos pontuais, como os Jogos da Commonwealth e o Campeonato Europeu de Futebol Feminino, o que levou o subsetor das atividades desportivas e recreativas a crescer 8,1%.



"Apesar dos números positivos do crescimento, a nossa expectativa é que a economia do Reino Unido contraia no terceiro trimestre de 2022, seguindo a contração de 0,1% no segundo trimestre de 2022. Isto significaria que o Reino Unido entra numa recessão técnica pela primeira vez desde que as restrições [relacionadas com a covid-19] terminaram", afirma o economista da PwC.