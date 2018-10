Reino Unido lança moeda para comemorar o Brexit

O ministro das Finanças britânico anunciou o lançamento de uma moeda comemorativa do Brexit, que vai estar em circulação a partir de 29 de Março do próximo ano. Ou seja, a data para o Reino Unido sair da União Europeia.

EPA

O Reino Unido anunciou que vai lançar uma nova moeda de 50 pence para celebrar a saída do país da União Europeia. Isto numa altura em que os dois lados ainda não conseguiram chegar a um acordo sobre o Brexit.

O ministro das Finanças britânico, Philip Hammond, revelou a moeda comemorativa durante a apresentação do Orçamento do Reino Unido para o próximo ano, quando também anunciou que vai implementar um novo imposto sobre as receitas de plataformas como a Google, Facebook ou Amazon.

Na nova moeda, que entrará em circulação a partir de 29 de Março de 2019 – a data para a saída do Reino Unido da União Europeia - poderá ler-se "paz, prosperidade e amizade com todos os países", como se vê num tweet publicado pelo Tesouro britânico.

#Budget2018 also announces a new commemorative Brexit 50p coin. See and share the design below pic.twitter.com/wug3p6BUtq — HM Treasury (@hmtreasury) 29 de outubro de 2018



O Reino Unido e a União Europeia ainda não conseguiram chegar a um entendimento sobre a saída do país do bloco. No Conselho Europeu que decorreu este mês, os líderes europeus mostram-se genericamente mais optimistas mas confirmaram que em relação à questão mais difícil - a fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte - não se chegou a qualquer conclusão.

Como tal, e para precaver um cenário de não-acordo que resultaria na entrada em terreno desconhecido com uma saída desordenada do Reino Unido, Bruxelas admitiu que a solução poderá passar pelo prolongamento do período de transição uma vez consumado o Brexit, agendado para as 23:00 de 29 de Março de 2019.