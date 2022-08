Reino Unido tem de gastar mais 12 mil milhões de libras para ajudar famílias a fazer face a aumentos

O governo britânico terá de gastar mais 12 mil milhões de libras (cerca de 14,2 mil milhões de euros) para continuar a ajudar as famílias a responder ao aumento do custo de vida, numa altura em que os preços da energia não param de subir. O número é avançado pelo Instituto para Estudos Fiscais (IEF), citado pelo jornal The Guardian.O montante adicional é preciso para chegar ao pacote de 24 mil milhões de libras (28,4 mil milhões de euros) em ajuda financeira, prometido em maio. O ajuste é necessário porque a previsão de aumento dos preços da energia subiu de 95% para 141%.O IEF afirma que é necessário duplicar o apoio de 650 libras (770 euros) aos beneficiários, bem como ajudar mais os pensionistas e famílias com rendimentos mais baixos, num total de 5,5 mil milhões de libras (6,5 mil milhões de euros).O gasto adicional necessário é também explicado pelo desconto no imposto municipal e na energia, que agora representam mais 7 mil milhões de libras (8,3 mil milhões de euros). Só deste modo é possível cobrir cerca de metade do aumento do custo para uma família média.