Remessas dos emigrantes atingiram em 2021 valor mais alto em duas décadas

O montante de remessas enviadas pelos emigrantes para Portugal atingiu, em 2021, o montante mais elevado das últimas duas décadas, de acordo com o Observatório da Emigração com base nos dados do Banco de Portugal.No ano passado, o envio de remessas bateu um recorde, desde a introdução do euro, tendo o montante de dinheiro enviado pelos emigrantes portugueses só sido ultrapassado pelo de 2001, ainda antes da introdução da moeda única, altura em que foram enviados 3.736,82 milhões de euros.Em 2021, explica o organismo num comunicado enviado esta manhã às redações, entraram no país 3.677,76 milhões de euros em remessas de emigrantes, um valor mais elevado do que o observado em 2020 (mais 1,8%) e que contraria a tendência de decréscimo que se tinha registado no ano anterior.A Suíça é a campeã no envio de remessas para Portugal, indica o Observatório da Emigração, com base em dados estatísticos do Banco de Portugal. Logo atrás está França, e depois Reino Unido, Angola e Estados Unidos.Só dos dois países onde residem mais portugueses, Suíça e França, vieram mais de metade das remessas recebidas em 2021 (1.051,260 euros e 1.023,450 euros respetivamente). Contudo, a Suíça manteve-se como principal país de origem, ultrapassando a França pelo segundo ano consecutivo."Ao longo do século, de 2001 a 2021, a variação no valor das remessas dos emigrantes recebidas em Portugal descreve uma curva em U, descendo até 2009, de modo mais pronunciado em 2002 e 2003, e predominando, desde 2010, uma tendência para a subida, mais acentuada em 2012 e 2013. Todas estas variações devem ser analisadas com cautela tendo em conta que, em alguns casos, estas mudanças podem ser explicadas mais por variações cambiais do que por modificações na emigração", indica o Observatório de Emigração.