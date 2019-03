Rendas a subir, oferta a descer. Há mudanças a caminho, mas para quando?

Os dados do INE sobre as rendas da habitação ao nível local dão uma imagem preocupante do mercado do arrendamento, com 2018 a registar aumentos que chegaram aos 27%. Há vários instrumentos a caminho, que pretendem inverter esta situação, mas é expectável que isso aconteça? E quando? Filomena Lança, redatora principal do Negócios, faz um ponto da situação.