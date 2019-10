Os elevados preços das rendas estão a dificultar a colocação de professores nas escolas, já duas semanas depois do início do ano letivo, escreve o Correio da Manhã na sua edição desta quarta-feira, 2 de outubro.

O problema começou no ano letivo passado mas está a agravar-se, sobretudo nas escolas da Área Metropolitana de Lisboa e no Algarve, onde há falta de docentes.

Com as rendas mais caras, não compensa aos professores do Norte do país serem colocados nestas zonas sul devido aos custos com habitação.



Os diretores defendem subsídios de deslocação para apoiar os professores.