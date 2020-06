Rendas de casa caem 18% com a pandemia de covid-19

O barómetro da Imovirtual relativo a maio aponta para recuo em todo o país, à exceção de Lisboa. Líder do setor destaca que voltou a “aparecer produto para o mercado médio e médio-baixo”.

Os preços das rendas médias em Portugal desceram 17,7% no último mês, em comparação com maio do ano passado, recuando de 1.353 para 1.113 euros, segundo o mais recente barómetro realizado pela página Imovirtual.