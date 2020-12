Rendimento da agricultura desce pela primeira vez desde 2011

O rendimento da atividade agrícola, em termos reais e por unidade de trabalho ano (UTA), deverá cair (-3,3%), situação que não ocorria desde 2011.





Para esta evolução contribuiu o decréscimo do valor acrescentado bruto (VAB), de -7,7%, parcialmente atenuado pelo crescimento dos outros subsídios à produção (3,6%), afirma o Instituto Nacional de Estatística, no boletim que dá a primeira estimativa das Contas Económicas da Agricultura 2020.





"A atividade agrícola foi naturalmente condicionada pelos efeitos da pandemia COVID-19, verificando-se um impacto negativo na produção vegetal, sobretudo nos produtos mais perecíveis ou sensíveis a transporte e armazenamento, enquanto a produção animal foi afetada pelas alterações nos padrões de consumo decorrentes do confinamento.", lê-se no boletim.





Para a diminuição nominal do VAB concorreram a variação negativa da produção do ramo agrícola (-2,8%) e uma ligeira variação positiva do Consumo intermédio (+0,4%). Na primeira destas duas rubricas, houve uma diminuição de quase 6% no volume e um aumento em mais de 1,5% nos preços base.





No que toca à exportação, a agricultura moveu-se no sentido oposto da maioria dos setores. As exportações de produtos agrícolas, no período de janeiro a outubro de 2020, registaram um aumento de 6,2% face ao período homólogo, enquanto as exportações totais de bens decresceram 11,5%. No mesmo período, as importações de produtos agrícolas diminuíram 2,6%, um decréscimo menos significativo do que o das importações totais de bens (-16,5%).





Preço das cerejas deve disparar 60%

Um dos produtos mais castigados foi o tomate, cujo volume de produção para a indústria caiu 15% - contrastando com os recordes históricos de produção do ano anterior. A maçã e a pera também sofreram, dadas as condições atmosféricas desfavoráveis, e o volume foi menor em 25% e 35%, respetivamente.





Mas estes frutos não estão sozinhos – fazem-se acompanhar da batata. A produção de batata deverá decrescer ligeiramente em volume (-0,2%), mas os preços no produtor deverão diminuir acentuadamente (-23,4%). "O comportamento dos preços reflete as dificuldades de escoamento para o canal HORECA (hotéis, restaurantes, cafés) e exportação, provocadas pela situação pandémica", explica o INE.



A castanha também deverá descer o preço base em 20%. No sentido contrário, os preços das cerejas dão um salto de 59,8%, e a amêndoa também avança a passos largos com um aumento de 18,7%.





Olhando ao mercado da carne, as exportações de suínos entre janeiro e setembro de 2020 apresentaram, face ao período homólogo, um aumento no volume de suínos vivos exportados (cerca de +54,3%) e de carne de porco (cerca de +45%), em particular para países asiáticos. A diminuição dos preços de base (-1,4%) reflete a redução da procura nacional.