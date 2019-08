Entre as grandes economias da Zona Euro, Itália, que agora atravessa uma difícil crise política, destaca-se pela positiva. O rendimento per capita das famílias registou um crescimento real de 0,5%, depois de ter contraído 0,4% no final de 2018.



Já a Alemanha e França mostram algum abrandamento: na Alemanha a subida do rendimento per capita das famílias foi de 0,6%, uma décima abaixo do que tinha sido conseguido no último trimestre do ano passado; e em França o aumento foi de 0,8%, abaixo dos 1,1% do trimestre anterior.



No Reino Unido a subida também foi mais curta: o rendimento per capita das famílias aumentou 0,3%, contra os anteriores 0,7%. Já os Estados Unidos e o Canadá registaram melhorias significativas, tendo registado uma subida de 0,9%, contra os anteriores 0,5% de aumento na economia norte-americana, e a estagnação dos rendimentos no Canadá.



Na média da OCDE, o crescimento do rendimento per capita das famílias acelerou para 0,6%, dos anteriores 0,3%.



Como explica a OCDE, ao longo dos últimos dois anos, em média o crescimento do rendimento real per capita das famílias das economias da OCDE ultrapassou o crescimento do PIB per capita em 0,7 pontos percentuais, tendo a diferença sido mais relevante no Reino Unido e no Canadá. Contudo, numa análise mais alargada, desde o início de 2010, verifica-se o PIB per capita cresceu mais depressa nas sete maiores economias, com o Reino Unido e os Estados Unidos a evidenciarem as maiores diferenças.

