Rendimentos dos portugueses sobem em 2021 mas continuam na cauda da UE

O rendimento disponível médio dos portugueses, em paridade de poder de compra, voltou a subir em 2021, mas Portugal continua na cauda da União Europeia (UE), com apenas seis Estados-membros, dos quais apenas dois da Zona Euro, a apresentarem salários inferiores aos dos portugueses.

O Eurostat divulgou nesta sexta-feira, 13 de janeiro, dados referentes à desigualdade de rendimentos na UE. Em 2021, o rendimento disponível médio foi de 18.019 PPS (unidades de paridade de poder de compra) na UE, variando de forma considerável entre os Estados membros: entre um máximo de 32.132 PPS registado no Luxemburgo e um mínimo de 8.703 PPS na Roménia.



Portugal fica no fim da tabela. Em 2021, o rendimento disponível médio dos portugueses foi de 12.404 PPS, ficando acima apenas dos valores registados em seis países da UE (Letónia, Croácia, Hungria, Grécia, Bulgária e Roménia, por ordem decrescente) e, portanto, só dois que compunham a Zona Euro nesse ano (Letónia e Grécia). Em comparação com a média da UE, os rendimentos dos portugueses têm "um corte" de quase um terço (31,2%).

Segundo a série histórica do gabinete de estatísticas europeu, o rendimento dos portugueses, medido em paridade de poder de compra, voltou a subir em 2021 (0,5%), mas o crescimento foi ligeiro (de 0,5%) e em abrandamento face ao registado no ano anterior (quando cresceu 6,3%).



A forma como o rendimento é distribuído na sociedade mostra a forma como os indivíduos têm um acesso aos bens e serviços produzidos pela economia nacional. A medida usada pelo Eurostat, e que é considerada das mais importantes para analisar desigualdades, é a média do rendimento disponível equivalente (que corresponde ao rendimento total das famílias depois de impostos e de poupanças e dividido pelo número de membros do agregado, que são depois equiparados entre si pelo peso que têm de acordo com a sua idade, de acordo com a escala de equivalências da OCDE).



Essa média é expressada por habitante em paridade de poder de compra, mas o Eurostat também a revela em euros e na moeda nacional do Estado-membro.



Assim, e de acordo com o gabinete de estatística europeu, o rendimento médio disponível de cada português atingiu os 11.089 euros. Este valor representa um aumento de 2,7% (mais 289 euros) face a 2020, quando o rendimento médio dos portugueses foi de 10.800 euros.

Portugal volta a ficar muito abaixo da média da UE (que foi de 20.894 euros) e dos 19 países do euro em 2021 (23.711 euros). Só em nove Estados-membros (dos quais apenas três da Zona Euro) é que os rendimentos disponíveis médios por adulto equivalente eram inferiores.