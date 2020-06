Residentes em Portugal aumentam em 2019 pela primeira vez em dez anos

O acréscimo populacional em 2019 resultou do aumento do saldo migratório, explica o INE.





residente em Portugal em 2019 foi maior do que a registada no ano anterior, algo que não acontecia há uma década. A imigração foi a responsável. O número de residentes em Portugal foi estimada em 10.295.909 pessoas, mais 19.292 que em 2018, o que se traduz numa taxa de crescimento efetivo positiva de 0,19%, nota o Instituto Nacional de Estatística na nota que publicou esta segunda-feira, 15 de junho.



O número de residentes em Portugal foi estimada em 10.295.909 pessoas, mais 19.292 que em 2018, o que se traduz numa taxa de crescimento efetivo positiva de 0,19%, nota o Instituto Nacional de Estatística na nota que publicou esta segunda-feira, 15 de junho.

A população

O aumento da população residente foi sustentado pelo avolumar do saldo migratório. Este subiu de 11.570 em 2018 para 44.506 no ano passado. A taxa do crescimento migratório foi assim de 0,43%.





Os saltos mais expressivos na população deram-se na área Área Metropolitana de Lisboa, no Centro e no Norte. Estas três regiões, conjuntamente com a Região Autónoma da Madeira, foram as únicas a contribuir para o aumento da população em 2019. Apesar disto, o saldo migratório foi positivo em todas as regiões, com a área metropolitana da capital a dar o maior impulso.