Restauração e hotelaria ditam queda da inflação em Agosto

A taxa de inflação desceu para 1,22%, em Agosto, quando um mês antes se tinha situado nos 1,58%, confirmou esta quarta-feira, 12 de Setembro, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os dados publicados hoje revelam ainda a evolução verificada nos vários agrupamentos, destacando-se a descida da inflação na restauração e hotelaria. Se em Julho a inflação neste agrupamento tinha sido de 4,82%, em Agosto, este valor recuou para 1,11%.

O INE salienta que, "em sentido oposto, assinala-se o aumento da taxa da variação homóloga da classe do Lazer, recreação e cultura", cujos preços aumentaram 0,49%.

Entre os 12 agrupamentos considerados, apenas dois registam variações negativas: o vestuário e calçado, com os preços a caírem 2,46%, o que é menos do que no mês anterior (2,81%); e o agrupamento de acessórios, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação, cuja variação também foi menos negativa (-0,31%) do que no mês anterior (-0,48%).