Retalho acelera em Agosto mas emprego e remunerações abrandam

O volume de negócios do retalho viu um aumento em Agosto, uma aceleração face a Julho - mês que havia desiludido face aos trinta dias anteriores. Já o emprego e as remunerações avançam com menos pujança.

Bloomberg

O volume de negócios no comércio a retalho cresceu 3,8% em Agosto, em relação ao mesmo mês do ano anterior, dizem os dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O retalho supera desta forma o avanço de Julho, mês no qual o aumento homólogo foi de 2,2%.



As vendas do sector subiram 1,6 pontos percentuais em Agosto, com o segmento dos produtos alimentares a impulsionar os números. Esta categoria, que em Julho registou um aumento de 1,5%, atingiu um crescimento de 6,2% no mês seguinte. Desta forma, a desaceleração de 1 ponto percentual nos produtos não alimentares foi compensada, relata o INE.



O índice recupera assim da evolução negativa registada em Julho comparativamente ao mês anterior, em relação ao qual o volume de negócios foi inferior em 1%. Entre Julho e Agosto, há um aumento de 1,1%.



Emprego e Remuneração com menos força



O índice de emprego no comércio a retalho apresentou uma variação homóloga de 2,3% em Agosto, quando no mês anterior esta chegou aos 3,1% no mês anterior.



Já as remunerações efectivamente pagas cresceram 2,9% em termos homólogos, quando em Julho a subida foi de 4,3%.



Por último, as horas trabalhadas mantiveram-se inalteradas, após a apreciação de 0,3% do mês anterior.