Retalho e indústria dão sinais positivos no primeiro trimestre

Os dados do INE publicados esta segunda-feira mostram que o volume de negócios no retalho cresceu 5,1% no primeiro trimestre e a produção industrial aumentou 2%.

Paulo Duarte

Os sectores do retalho e da indústria em Portugal registaram uma evolução positiva no primeiro trimestre, sugerindo um contributo positivo para a evolução da economia.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística, as vendas no comércio a retalho subiram 5,1% no primeiro trimestre, face ao mesmo período do ano passado, o que compara com o 4,4% nos últimos três meses de 2017.

Tendo em conta apenas o mês de Março, a evolução também foi positiva, com um crescimento homólogo de 5,1%, o que representa uma aceleração face ao registado em Fevereiro (4,3%).

Segundo o INE, a aceleração do índice que mede a evolução no sector do retalho foi determinada pelos Produtos Alimentares, com as vendas a crescerem 6,2%, sendo que nos produtos não alimentares o crescimento das vendas desacelerou para 4,3%.

O emprego no retalho também registou uma evolução positiva, com um aumento de 3,7%.

No que diz respeito à produção industrial, a evolução não foi tão positiva, embora o sector continue a crescer. O índice apresentou uma variação homóloga de 1,7% em Março, que é idêntica à observada no mês anterior, sendo que no primeiro trimestre de 2018 o aumento foi de 2%, o que representa um crescimento mais fraco do que no trimestre anterior (2,5%).

"Todos os Grandes Agrupamentos Industriais registaram taxas de variação positivas, ainda que de intensidade inferior às observadas no trimestre precedente, excepto o de energia", refere o INE.