Retalho especializado: “Ponto de partida muito baixo” permitiu recuperação no Natal

No final do ano, e em plena segunda vaga da pandemia, o Governo apostou em “salvar o Natal”. O alívio das restrições e as campanhas de apelo ao consumo parecem ter resultado. A primeira estimativa do INE mostra um avanço do PIB no último trimestre de 2020 face aos meses de verão, ao contrário do que esperavam os economistas.





