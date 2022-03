Reunião entre ministros russo e ucraniano termina sem avanços

Com o conflito na Ucrânia a entrar na terceira semana, os ministros dos Negócios Estrangeiros da Rússia e da Ucrânia reuniram-se esta quinta-feira de manhã na Turquia para uma ronda de conversações que acabaria por terminar sem quaisquer avanços em relação ao cessar-fogo.

No final do encontro, que durou 90 minutos e terminou há pouco, o ministro ucraniano, Dmytro Kuleba, afirmou em conferência de imprensa que não houve progressos, mas que ambos concordaram "em continuar esforços para encontrar uma solução para as questões humanitárias no terreno".

Afirmou também que o seu homólogo russo, Sergei Lavrov não se comprometeu com a criação de um corredor humanitário em Mariupol, a cidade ucraniana onde a situação é atualmente mais preocupante.

Logo antes do início da reunião, o ministro ucraniano tinha já afirmado que as suas expectativas eram "limitadas". Já hoje a Ucrânia voltou a acusar a Rússia de crimes de guerra, na sequência de um bombardeamento de um hospital pediátrico em Mariupol.

"Estarei pronto para me encontrar novamente neste formato se houver perspetivas de uma discussão substancial para encontrar soluções", afirmou também Dmytro Kuleba, citado pelo The New York Times.