Reuniões para avaliar pandemia retomadas hoje

Passados dois meses do fim dos encontros de especialistas para acompanhar a covid-19, as reuniões regressam. Desta vez, a exposição técnica será feita em transmissão aberta, mas as perguntas e respostas continuam à porta fechada.

