Revisão do INE melhora estimativas de crescimento do PIB para 2019

A alteração à base de cálculo do PIB pelo INE leva os analistas do ISEG e do Montepio a rever em alta as estimativas de crescimento económico do conjunto de 2019. Os números alinham-se agora com a previsão do Governo.

A revisão em alta do crescimento económico do primeiro semestre pelo INE fez com que os analistas do ISEG e do Montepio tenham melhorado também as suas estimativas para a subida do PIB no conjunto deste ano.





Na semana passada, o Instituto Nacional de Estatística (INE) reviu a base de cálculo do PIB, o que resultou numa subida do crescimento económico registado em 2017, 2018 e nos primeiros dois trimestres deste ano.



Com base nesses dados, o banco Montepio e o ISEG reviram em alta também as suas estimativas para o conjunto deste ano, para 2% e para 1,9%, respetivamente. "Levou-nos a rever em alta a previsão do crescimento anual em 2019, de 1,9% para 2%", afirmam os analistas do banco num relatório divulgado nesta segunda-feira, 30 de setembro.



O mesmo acontece na estimativa do ISEG: o grupo de análise económica daquela faculdade lisboeta reviu em alta a sua estimativa, de um cenário central de 1,8% (num intervalo entre os 1,6% e os 2%) para 1,9% (entre os 1,8% e os 2%).