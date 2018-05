Ribau Esteves: "O valor adicional para as Câmaras é de apenas 338 milhões"

José Ribau Esteves, que também lidera os destinos da Câmara de Aveiro, fez as contas. Dos 558 milhões de euros que o Governo tenciona dar às autarquias, no âmbito da reprogramação do Portugal 2020, mais de 200 milhões vão servir para pagar despesas da Administração Central, "numa lógica bastarda".