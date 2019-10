Rio diz que não tem “dotes de bruxo" para definir posição no PSD no orçamento

O presidente do PSD afirmou hoje "não ter dotes de bruxo" para definir a posição do partido em relação ao Orçamento do Estado para 2020, mas anteviu que será "muito difícil" que coincida com as linhas mestras dos sociais-democratas.

O presidente do PSD afirmou hoje "não ter dotes de bruxo" para definir a posição do partido em relação ao Orçamento do Estado para 2020, mas anteviu que será "muito difícil" que coincida com as linhas mestras dos sociais-democratas.

"O PSD vai posicionar-se da forma como se posicionou em relação aos outros orçamentos: se quer que eu dê uma opinião sobre o Orçamento do Estado para 2020, eu não tenho dotes de bruxo, não posso dar opinião sobre o que não existe. Quando entrar no parlamento vamos olhar para ele, tecer as críticas que entendemos e concordar com pontos que podemos concordar", afirmou Rui Rio, em declarações aos jornalistas depois de ter passado pelo acolhimento aos deputados.

Lamentando que haja "muita gente que fala sobre o que desconhece", o líder do PSD admitiu, contudo, que será difícil que os pontos de vista sejam coincidentes com os do Governo.



"A probabilidade Orçamento do Estado ser coincidente com as linhas mestras do programa do PSD parece-me muito difícil, mas aguardo, deixe ver qual é a proposta", afirmou.