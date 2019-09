Rio diz que o “mais provável” é que Azeredo tenha avisado Costa sobre Tancos

Sem querer comentar a questão relativa ao ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, cujo processo "está entregue à justiça", Rio disse haver "conclusões de ordem política" a tirar, das quais resulta uma pergunta: "Perante um assunto desta gravidade, o ministro da Defesa não avisa o primeiro-minsitro, não articula com o primeiro-ministro? Sabemos, através da acusação, que articulou com o presidente da comissão política concelhia do PS do Porto [Tiago Barbosa Ribeiro], que também é deputado. Articula com o presidente da concelhia e não articula com o secretário-geral e acima de tudo primeiro-minsitro do Governo a que ele pertence?"Para Rui Rio é "pouco crível que um ministro não articule aspetos desta gravidade com o primeiro-ministro". Certo é que o líder social-democrata rejeita ilibar António Costa de responsabilidades porque das duas uma: ou Azeredo "informou como é o mais provável" e isso representa um "problema" pois faz do primeiro-ministro "conivente com o que se passou", ou não comunicou e isso é "na mesma um problema grave" porque significa que Costa lidera um Governo "em que os ministros não informam o primeiro-ministro de tudo aquilo que de relevante, importante e grave se passa no respetivo ministério".No entender do presidente "laranja" não é possível deixar de parte este caso numa altura em que decorre uma campanha eleitoral, até porque caberá ao eleitorado "tirar consequências" no dia das eleições se o primeiro-ministro "insistir em dizer que nada sabia". "Sabia ou não sabia? Tem de responder", insistiu.Na reação às declarações do líder da oposição, António Costa falou aos jornalistas, sem conceder direito a perguntas, garantindo que até hoje a justiça não lhe "colocou qualquer questão e se tivesse alguma dúvida tê-lo-ia feito". Voltando ao mantra "à justiça o que é da justiça e à política o que é da política", o primeiro-ministro disse não reconhecer autoridade a Rio para que este faça "julgamentos morais" e acusou o presidente do PSD de estar a retirar "dignidade" à campanha eleitoral em curso.Quanto ao alegado envolvimento do Presidente da República na farsa em que consistiu o chamado "achamento" do armamento militar roubado do paiol de Tancos, Rui Rio diz não ter visto nada na acusação que diga respeito a Marcelo Rebelo de Sousa. "Sobre o Presidente da República, do que vi, não encontro lá nada que tenha a ver com o senhor Presidente, nem direta nem indiretamente."



Na quarta-feira de manhã, depois de ter falado sobre a crise dos professores, Rio dizia estar à espera de "outra encenação" do Governo já nos próximos dias. Esta tarde, o líder do PSD defendeu que "é bem possível" ter existido uma "encenação do Governo" que visou "criar uma cortina de fumo" à volta do caso de Tancos mediante a saída de notícias envolvendo o Presidente da República.



Na quarta-feira, Marcelo reiterou que não pretende voltar a falar sobre o caso de Tancos, isto depois de no dia anterior ter frisado que "o Presidente não é criminoso". Esta garantia foi dada na sequência da notícia da TVI segundo a qual o major da Polícia Judiciária Militar (PJM), Vasco Brazão, se referia, numa escuta telefónica, ao Presidente da República como o "papagaio-mor do reino", sustentando que Marcelo tinha conhecimento completo da farsa montada em torno da recuperação do armamento militar furtado.



Já sobre o papel desempenhado por Tiago Barbosa Ribeiro, a quem, segundo revelou o Observador, Azeredo Lopes comunicou por sms ter conhecimento do encobrimento, Rio considera que a atitude do deputado socialista "merece a reprovação de todos" na medida em que "procurou ocultar a verdade e ajudar a ocultar a verdade", ação que "não abona a favor da credibilidade" do grupo parlamentar do PS. De acordo com o despacho da acusação citado pela Lusa, o Ministério Público pretende ouvir o que o deputado tem a dizer.



Cristas concorda com Rio e Bloco nota que houve mentiras no Parlamento

Antes ainda da declaração de Rio, já Assunção Cristas tinha abordado o assunto e nos mesmos moldes do presidente social-democrata. A presidente do CDS também duvida que um deputado do PS soubesse do encobrimento e que o chefe do Governo desconhecesse, o que leva Cristas a considerar que António Costa ou é "extraordinariamente incompetente" ou é "conivente" com o caso.



Depois de uma posição inicial em que Bloco de Esquerda, PCP e PAN não quiseram contaminar a campanha com o caso de Tancos, a coordenadora bloquista, Catarina Martins, veio entretanto a terreiro afirmar que se aquilo que está na acusação do Ministério Público for verdade, então "não foi dita a verdade na comissão de inquérito do Parlamento" e isso significa que "houve responsáveis políticos que mentiram" na casa da democracia.



Por sua vez, David Justino, presidente do Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD, recorreu ao Twitter para recordar a aprovação, pela esquerda, com votos contra do PSD e do CDS, do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito ao furto de material militar em Tancos, o que leva o social-democrata a considerar que a "badalada 'autoridade moral' do BE e do PCP levou um valente pontapé nas partes mais sensíveis", pois o relatório aprovado "encobria a responsabilidade política e criminal do Governo".



Num total de 23 arguidos acusados pelo Ministério Público no caso do furto em Tancos, Azeredo Lopes é acusado de prevaricação, abuso de poder, denegação de justiça e favorecimento de funcionário. Na ótica do antigo ministro, a acusação formulada é "eminentemente política".



(Notícia atualizada pela última vez às 19:50)