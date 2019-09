Rio diz ter "olhar muito, muito crítico" da atuação do Banco de Portugal

O líder do PSD afirmou hoje ter um olhar "muito, muito crítico" sobre a atuação do Banco de Portugal ao longo do tempo, considerando que se tivesse sido "mais independente" do sistema teria evitado alguns problemas no sistema financeiro.

Num almoço-debate da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, em Lisboa, Rui Rio fez uma intervenção inicial onde reiterou algumas prioridades do programa eleitoral do PSD, como a economia, ambiente, saúde e reformas estruturais, com um dos 'vices' desta instituição, o antigo líder do CDS-PP Paulo Portas, na assistência e ao seu lado na mesa de honra.