Rio ganha Conselho Nacional e perde Conselho de Jurisdição

Apoiante de Rui Rio logo na eleição interna de 2018, Paulo Colaço integrou o Conselho de Jurisdição até ao início do ano passado, altura em que se demitiu com o objetivo de intentar uma ação disciplinar contra o presidente da Mesa, Paulo Mota Pinto. No que concerne à votação para o Conselho Nacional, à lista proposta por Rio juntam-se ainda os 102 votos conseguidos pela lista encabeçada por Carlos Eduardo Reis, apoiante do presidente social-democrata.

A lista V, que tinha Bruno Jorge Vitorino como cabeça de lista, apoiante de Miguel Pinto Luz, teve também 102 votos.

As listas X (80) e J (63) obtiveram também votações expressivas. A primeira é encabeçada por José Miguel Ferreira, e integra elementos com menos de 35 anos (sub-35), enquanto a segunda, era liderada por Joaquim Biancard, outro apoiante de Rio.



Rio piora resultado na direção

Na eleição para a Comissão Política Nacional, a lista única, liderada por Rio, assegurou 541 votos favoráveis num total de 867 votantes, tendo havido ainda 227 votos brancos e 99 nulos.



Isto significa que a lista única para a direção de Rio teve 62% dos votos, abaixo dos 64,8% registados no congresso social-democrata de há dois anos. A Lusa escreve que é mesmo o resultado mais baixo de uma direção eleita desde 2007, ano em que se realizaram as segundas eleições diretas sociais-democratas.

Já a lista para a Mesa, em que Rio reconduziu Paulo Mota Pinto, recebeu 539 votos, tendo ainda sido contabilizados 229 votos brancos e 98 nulos. Já a lista para a Mesa, em que Rio reconduziu Paulo Mota Pinto, recebeu 539 votos, tendo ainda sido contabilizados 229 votos brancos e 98 nulos.

