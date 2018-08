Rio manda cortar verbas das distritais para abater dívida do PSD

O PSD vai reduzir de 30% para 15% a percentagem do valor das quotas dos militantes entregue às estruturas distritais. O passivo do partido ascende actualmente a 14,4 milhões de euros, depois do aumento de 71% registado no ano passado, período em que os donativos até foram 14 vezes superiores aos de 2016.

Num e-mail remetido há dois dias pelo secretário-geral, citado pelo JN esta sexta-feira, 3 de Agosto, José Silvano pede "um esforço colectivo" para o reequilíbrio das contas, em resultado do "buraco" aberto pelas eleições autárquicas e pelo desvio de três milhões de euros nas subvenções públicas, face ao orçamentado.

Alguns dirigentes, não identificados pelo jornal, falam numa medida que pode comprometer a actividade das estruturas e também "sem sentido", uma vez que "os candidatos e os mandatários financeiros é que deviam ser responsabilizados, como dita a lei". "É preciso ter a percepção exacta dos sítios onde as dívidas foram contraídas", acrescenta outro responsável local.

Segundo os dados publicados pelo Tribunal Constitucional, as dívidas dos cinco maiores partidos ultrapassaram os 47,5 milhões de euros em 2017. Apesar de o maior agravamento ter sido laranja, ainda na presidência de Passos Coelho, é o PS liderado por António Costa que tem o maior passivo, mais de metade do total, rondando os 25,7 milhões de euros. Seguem-se o PCP (6,3 milhões), CDS (um milhão) e BE (183 mil euros).

Desde o início do ano, altura em que o ex-autarca do Porto derrotou Pedro Santana Lopes nas eleições directas, o PSD ganhou perto de 4.000 novos militantes. Quase metade (45%) destes novos membros do partido são jovens com menos de 30 anos, com fonte oficial do maior partido da oposição a reclamar que esta "é uma demonstração de que a juventude acredita no projecto político que Rui Rio está a construir para Portugal".

O barómetro político da Aximage para o Negócios e Correio da Manhã, referente a Julho, mostrou que o PSD não consegue descolar do segundo lugar nas intenções de voto para as eleições legislativas de 2019, fixando-se nos 27,2% após uma ligeira quebra de seis décimas face ao mês anterior. Na liderança continua o PS, que subiu dois pontos face a Junho e registou 39%. Um resultado que, ainda assim, obrigaria Costa a repetir a "geringonça" ou a procurar apoio à direita para governar com maioria no Parlamento.