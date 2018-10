Rio não fala de críticas internas porque não foi para isso que se fez o 25 de Abril

Quanto ao artigo que hoje saiu no Público, em que Teresa Morais lamenta o facto de haver "tanta gente (…) silenciada e impedida de exercer cabalmente o seu mandato", Rio diz apenas não ter lido e avisa que não vai "responder". Porque o que "convém é que o partido esteja unido".



Esta quinta-feira, o Expresso avançou que na reunião da bancada parlamentar social-democrata houve vários deputados a acusar a direcção de os "silenciar". O líder da bancada, Fernando Negrão, rejeitou depois ter alguma vez recebido indicações da direcção liderada por Rio para silenciar ou pôr de parte algum deputado.



OE parece um "bodo aos eleitores"



Perante o aproximar da entrega do Orçamento do Estado na Assembleia da República, em 15 de Outubro, Rui Rio mostrou "preocupação" em relação à forma como vem sendo divulgado parte do conteúdo da proposta orçamental. "Em vez de [o OE] ser apresentado com a solenidade própria no dia 15 de Outubro, vamos vendo que, ou o Bloco de Esquerda, ou o PCP, ou o PS, vão deixando cair medidas", notou sublinhando que "umas poderão vir a ser verdade, outras não".



"Mas todas com o mesmo cariz, em ambiente de campanha eleitoral", critica Rio salientando que as medidas noticiadas são sempre "muito boas e muito agradáveis, um certo bodo, não aos pobres, mas aos eleitores". Para o líder social-democrata, verifica-se uma vez mais uma "competição" entre Bloco e PCP para "ver quem consegue mais". "E o PS vai dando para segurar esta solução parlamentar", lamenta.



Acerca do caso de Tancos, Rui Rio voltou a defender que a decisão sobre uma eventual demissão do ministro da Defesa, Azeredo Lopes, cabe ao primeiro-ministro. No entanto, o líder do PSD afirma que se fosse ele o chefe de Governo "não tolerava uma situação destas que é insustentável", já que "o ministro da Defesa está fragilizado politicamente e não tem condições para se impôr".



E em relação à nova procuradora-geral da República, Lucília Gago, que toma hoje posse, Rio espera que "possa melhorar o trabalho que a anterior [PGR] fez". Quanto a Joana Marques Vidal, que cessa o seu mandato, o antigo autarca portuense repetiu a ideia de que foi a melhor procuradora-geral da vida democrática não deixando de "mostrar alguma insatisfação com a performance da PGR no seu todo".