Rio: PSD só decidirá posição no OE quando houver proposta

Rui Rio garantiu que "não há divisão nenhuma" no interior do PSD sobre o próximo Orçamento do Estado.

Paulo Cunha/Lusa

O líder do PSD, Rui Rio, afirmou este sábado que o partido terá uma "posição oficial" sobre o Orçamento do Estado (OE) para 2019 quando a proposta for conhecida, sublinhando que só é a favor ou contra aquilo que conhece, avança a Lusa.



"Podem dizer o que quiserem, eu repito o que digo desde pequenino: não sou a favor nem contra aquilo que desconheço. Eu só sou a favor ou contra aquilo que conheço", referiu em Vila Verde, onde participou na festa do 44.º aniversário da JSD.



Rio "lembrou" que nenhum dos 10 milhões de portugueses conhece a proposta do próximo OE, "porque ela não existe".



"Como é que posso dizer que sou a favor ou contra uma coisa que eu desconheço em absoluto e que não existe? Eu recuso-me a fazer política nesses termos", acrescentou.



Garantiu que "não há divisão nenhuma" no interior do PSD sobre o próximo OE, adiantando que "as pessoas têm a liberdade de pensar como muito bem entendem". Quando a proposta de OE for conhecida, o PSD "naturalmente, terá uma posição oficial", disse.



Até lá, todos têm liberdade de dizer o que pensam. Quando as opiniões das pessoas são genuínas e sentidas, tenho o máximo de respeito. Quando são maldosas, quando são tácticas, quando são difamatórias, aí não tenho respeito nenhum", rematou Rio.