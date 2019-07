Rio quer baixar IRC e IRS, cortar IVA da luz e eliminar "imposto Mortágua"

Na apresentação do pacote de medidas na área fiscal que os sociais-democratas vão levar às legislativas, o presidente do PSD propõe cortar em 4 pontos percentuais o IRC ao longo da próxima legislatura, reduzir escalões intermédios do IRS, baixar de 23% para 6% o IVA da eletricidade e água e acabar com o chamado "imposto Mortágua".

Já se sabia que Rui Rio quer uma economia mais forte e que pretende faze-lo através de uma ampla redução de impostos e agora o presidente do PSD revelou os números que permitirão, se os sociais-democratas formarem governo na sequência das legislativas de outubro, baixar a maior carga fiscal de sempre.Na apresentação das medidas fiscais concretas feita esta sexta-feira, numa conferência de imprensa a partir do Porto, o líder social-democrata começou por notar que "nunca os portugueses pagaram tantos impostos como pagam hoje em dia" para, de seguida, enunciar como grande objetivo chegar ao final da próxima legislatura (2023) ter uma carga fiscal representativa de "apenas 33,3% do PIB" em vez dos atuais 34,9% do produto."Isto traduzido em dinheiro quer dizer que o Estado irá cobrar de impostos aos portugueses, em 2023, menos 3,7 mil milhões de euros de impostos do que cobrará o PS ao manter a carga fiscal nos 34,9%", detalhou.

Cumprindo a promessa de que explicaria em pormenor como cumprir o cenário macroeconómico apresentado terça-feira, Rio defendeu ser "fundamental apoiar as empresas, designadamente as empresas exportadoras e as empresas que investem".



Nesse sentido, a "medida mais relevante para atingir esse objetivo" passa pela "redução gradual da taxa de IRC em 4 pontos percentuais durante a próxima legislatura", com o presidente do PSD a propor reduzi-la dos atuais 21% para 19% em 2020 e 17% em 2021. O impacto desta redução na receita será de menos 1,6 mil milhões de euros de IRC cobrado às empresas, sendo que todas as medidas propostas relativamente a este imposto "poderão se recalibradas até um montante máximo de 300 milhões de euros", garantiu.



Quanto ao IRS, o antigo autarca portuense pretende diminuir os escalões intermédios, reforçar as deduções das despesas com educação e incentivar a poupança das famílias em sede fiscal, num conjunto de medidas com um custo de 1,2 mil milhões de euros.



Corte de IRC representa mais de metade da redução de impostos



Rui Rio destacou ainda algumas medidas de um vasto conjunto de propostas a implementar também em sede de IRC, desde "premiar as empresas que não distribuem os lucros" ao "alargamento do prazo de reporte de prejuízos para 10 anos", até ao "reforço do regime fiscal de patentes e inovações".



Para além da diminuição gradual da taxa de IRC, as restantes medidas relativas à redução deste imposto podem custar até 300 milhões de euros, o que quantifica um total de até 1,9 mil milhões de euros de menos receita conseguida. Isto significa que o corte de IRC representa mais de metade no conjunto da redução da carga fiscal de 3,7 mil milhões de euros com que o PSD se propõe estimular a economia.