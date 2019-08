Admitindo que algumas das medidas precisam de "um consenso alargado", não só com outros partidos como com vários setores da sociedade, o líder social-democrata garantiu que "não é pelos outros não aderirem" que abandona as ideias, nomeadamente a de que os Conselhos Superiores devem ter uma maioria de personalidades que não sejam magistrados.



Rui Rio reiterou a ideia de que são necessárias menos "condenações públicas" e "mais julgamentos", apresentando as medidas para uma justiça mais "eficaz e democrática".

O presidente do PSD defendeu esta quinta-feira equipas "altamente especializadas" em áreas de maior risco de corrupção, como o "urbanismo e o futebol", e não abandona a ideia de que os conselhos superiores sejam constituídos maioritariamente por não magistrados."Compete ao Governo dotar a Justiça dos meios necessários a esse combate. Pretendemos um reforço de equipas multidisciplinares altamente especializadas, formação dos magistrados e monitorização dos setores de atividade com maior risco de corrupção e combate à burocracia que cria um ambiente propício à venda de facilidades, como o urbanismo, expropriações, obras públicas ou futebol", afirmou Rui Rio na sede do Porto do PSD, na apresentação das linhas fundamentais para a Justiça que integram o programa do partido às eleições legislativas de 06 de outubro.