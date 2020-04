Rio quer Portugal preparado para o "pior cenário" e não afasta austeridade

"Portugal não tem a democracia suspensa. Tem a democracia bem presente, ao demonstrar que ela encerra em si mesma mecanismos de funcionamento capazes de responder com eficácia a uma circunstância única e absolutamente excecional", declarou o líder social-democrata, acrescentando que seria "dramático se, por cobardia ou complexos de ordem ideológica, não tivéssemos aprovado o estado de emergência". "A bem da própria democracia, tal não aconteceu", rematou.



Tendo em conta o risco de uma nova vaga da pandemia, Rio avisa: "Impõe-se que o país se prepare para essa eventualidade. A economia portuguesa não resistirá a uma nova paragem idêntica àquela que estamos a viver. As falhas que da primeira vez existiram não poderão ser repetidas".



Dessa forma, Rui Rio espera que o Serviço Nacional de Saúde detenha "maior capacidade de resposta sob todos os pontos de vista", já no próximo inverno.



Por outro lado, e dada a "enorme debilidade com que a nossa economia e as nossas finanças públicas vai sair desta longa paragem", Rio sublinhou que será necessário "corrigir as falhas e injustiças que têm vindo a acontecer", designadamente assegurando que empresas e trabalhadores possam aceder mais facilmente aos apoios de que precisam.



Foi então que Rui Rio deixou um aviso ao Governo e aos partidos de esquerda que viabilizaram o último orçamento, defendendo que apesar de indesejáveis poderão ser necessárias algumas medidas de austeridade no decurso desta crise.



"Os partidos da maioria parlamentar que apoiam o Governo têm garantido que com eles não haverá qualquer tipo de austeridade. Notícia que seguramente a todos agrada, mas tal otimismo não pode ser impeditivo de nos prepararmos para o pior cenário porque, como o povo ensina, mais vale prevenir do que remediar", atirou.



Apesar de uma mensagem nem sempre otimista, o presidente do PSD finalizou a intervenção com uma ideia de otimismo assente no legado histórico do país: "Haveremos de vencer com a mesma coragem que ao tempo dobrámos o cabo das tormentas e com ela construímos a esperança".

(Notícia atualizada)