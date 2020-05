Rio sinaliza margem para apoiar retificativo e pede apoio às exportações

O presidente social-democrata considera haver condições para o PSD votar a favor do orçamento retificativo que o Governo quer apresentar na segunda quinzena de junho. Rui Rio promete propostas sociais-democratas no início da próxima semana e assegura preocupação central no apoio às empresas exportadoras.

Se não houver surpresas, o PSD votará a favor do orçamento retificativo que o Governo pretende apresentar, no Parlamento, durante a segunda quinzena de junho. Foi esta a garantia dada por Rui Rio depois do encontro que manteve esta tarde, em São Bento, com o primeiro-ministro, oportunidade para o líder social-democrata antecipar que a trave-mestra das propostas económicas que o PSD apresentará na próxima semana diz respeito ao apoio às empresas, sobretudo às exportadoras.

"Se o orçamento suplementar for, como tudo indica que é, a correção do Orçamento do Estado que está em vigor, para adaptar tudo aquilo que for necessário fazer, [o Governo] contará naturalmente com o apoio do PSD", disse Rui Rio pondo de parte qualquer possibilidade de os sociais-democratas levantarem "obstáculos a que, do ponto de vista orçamental, o país esteja preparado" para reagir à crise.