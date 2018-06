Riqueza das famílias aproxima-se da Europa e atinge máximos desde 2010

Bruno Simão/Negócios

Apesar da estagnação do PIB per capita pelo quarto ano consecutivo, o indicador usado para medir a riqueza ou o bem-estar das famílias aproximou-se da Europa, situando-se nos 83% da média europeia no ano passado.



Os dados divulgados esta terça-feira, 19 de Junho, pelo gabinete estatístico europeu revelam uma evolução muito ligeira, de apenas um ponto percentual, que é ainda assim suficiente para colocar este indicador ao nível mais elevado desde 2010, ano em que se situou nos 84%.



Em causa está a Despesa de Consumo Individual per capita, que o INE já definiu como "o indicador mais apropriado para reflectir o bem-estar das famílias".



Já o PIB per capita mede sobretudo o nível de actividade, que não terá sido suficiente para acentuar a convergência com a União Europeia.



As primeiras estimativas do Eurostat para 2017 mostram que o PIB per capita correspondeu no ano passado a 77% da média da União Europeia, o que acontece pelo quinto ano consecutivo.

