Rival de Boris deixa parlamento para ser candidato a mayor de Londres

Num texto publicado hoje no London Evening Standard, Rory Stewart deixa ainda evidente o seu descontentamento com a forma como o governo britânico está a gerir o processo do Brexit, bem como o tom adotado pelos conservadores, "cada vez mais agressivo", em relação a este tema.





Boris Johnson expulsou da bancada parlamentar os 21 deputados "tories" que votaram com a oposição a favor da lei que obriga o governo a requerer novo adiamento da saída da União Europeia se, até 19 de outubro, não tiver sido fechado um acordo para o Brexit com respaldo da Câmara dos Comuns.





Num vídeo publicado no Twitter, Rory Stewart deixa subentendido o descontentamento com a atual fase da política britânica, e mesmo sem nunca se referir diretamente Boris Johnson, parece deixar críticas à forma como o primeiro-ministro britânico tem conduzido o país.

I am running as an Independent candidate for Mayor of London, and here’s why.



Please join me in my campaign: https://t.co/8y3xWpl9hY#Rory4London pic.twitter.com/jnaNy8IF0s