Rock in Rio Lisboa cancelado. Chega em 2021 e volta em 2022

Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio.

A organização decidiu não retomar a montagem da “cidade do rock”, devido à pandemia de covid-19, e cancelar o festival deste ano. Roberta Medina remarcou a edição 9 para 19,20, 26 e 27 de junho do próximo ano e garantiu que também haverá RIR na capital portuguesa em 2022.

Nove dias depois de o Negócios ter revelado que, alheia à pandemia de covid-19, a organização do Rock in Rio Lisboa continuava a descarregar material no Parque da Bela Vista, onde até já tinha iniciado os trabalhos de montagem do palco, Roberta Medina acaba de anunciar o cancelamento do festival que estava marcado para os últimos dois fins de semana de junho.

"Tomámos a decisão de alterar as datas da 9.ª edição do Rock in Rio Lisboa para os dias 19, 20, 26 e 27 de junho de 2021, com a certeza de que esta será uma edição ainda mais mágica e especial", revelou a vice-presidente do Rock in Rio (RIR), em comunicado.





Uma decisão tomada depois de, "ao longo destes últimos dias", a organização ter "estudado vários cenários". Mas havia um problema incontornável: "Das várias opções avaliadas, todas implicariam retomar as montagens da ‘Cidade do Rock’ num momento que acreditamos ainda não ser favorável (maio)", explicou Roberta Medina.